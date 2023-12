Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,94%)

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno più, in attesa dei dati dall'inflazione Usa e mentre si arresta la fase di apprezzamento dello yen sulle principali valute, dando slancio al comparto export. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione positiva dello 0,94% a quota 32.100,73, con un aumento di 308 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica tratta poco sopra a un valore di 146,10 sul dollaro e a 157,20 sull'euro, dopo le indicazioni della Bank of Japan di un nulla di fatto sulla politica monetaria nella prossima riunione dell'istituto di dicembre.