Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,57%)

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in aumento, seguendo la netta avanzata degli indici azionari Usa dopo le indicazioni della Fed che non esclude un taglio dei tassi di interesse a partire dal prossimo anno. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un rialzo dello 0,57% a quota 33.114,65, con un progresso di 188 punti. Sul fronte dei cambi lo yen avanza sul dollaro a 142,60 e sull'euro a 155,20.