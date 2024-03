Borsa: Tokyo, apertura in lieve ribasso (-0,18%)

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi all'insegna della cautela, in scia alla correzione degli indici azionari Usa, in attesa dei nuovi dati macroeconomici, a partire dai prezzi alla produzione in Giappone. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,18% a quota 40.339,91, e una perdita di 74 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole sul dollaro a 151,30, e perde terreno anche sull'euro, a un livello di poco superiore a 164.