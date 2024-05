Borsa: Milano svetta in Europa (+0,9%) con le banche ed Erg

Piazza Affari si rafforza in vista del finale di seduta, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,93% in testa alle Borse europee, tutte in parziale recupero dopo lo scivolone di ieri mentre i dati americani sul Pil, disoccupazione e prezzi per le spese per il consumo personale lasciano sperare nella possibilità di un taglio dei tassi. Sul listino milanese si mette in luce Erg (+5,4%), accesa dal risiko delle rinnovabili, i bancari Bper (+3,5%), Mps (+3,2%) e Banco Bpm (+3%), con in scia Intesa (+2%), Moncler e Inwit (+1,7%), Saipem (+1,5%), Unipol (+1,5%) e Nexi (+1,4%). Riducono le perdite Tim (-5,1%), venduta dopo la trimestrale e in attesa dell'ok antitrust alla vendita di Netco, e Pirelli (-4%), penalizzata dal collocamento dei cinesi di Silk Road.