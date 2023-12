Borsa, Milano sale, Saipem e Iveco in rialzo, Tim fiacca Piazza Affari conferma la positività nella prima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,4% a 30.462 punti. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 155 punti, con rendimenti italiano e tedesco in ribasso. Tra i titoli in rialzo Saipem, Iveco, Mps, Prysmian, Erg, Moncler e Cucinelli.