Borsa: Milano in rialzo (+0,95%), bene Prysmian e Bps, cede Stm

Si conferma positiva Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,95% a 34.264 punti. In rialzo a 135,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 7,4 punti al 3,94% e quello tedesco di 3,6 punti al 2,59%. Sugli scudi Prysmian (+3,4%), Bps (+3,1%), Mps (+3%), Iveco (+2,25%) Bper (+2,1%), Erg (+1,96%() e Saipem (+1,91%). Acquisti anche su banco Bpm e Bper (+1,9% entrambe), seguite da Unicredit (+1,71%9) e Intesa Sanpaolo (+1,44%). Deboli Tenaris (-4,3%), dopo i conti trimestrali ed Stm (-1,58%), che li ha diffusi nella vigilia. Segno meno anche per Moncler (-1,33%), al secondo giorno in calo dopo il balzo dello scorso 23 aprile a seguito della trimestrale. Acquisti su Stellantis (+1,2%), Ferrari (+1,14%9 e Italgas +1,07%), insieme a Tim (+1,03%), Terna (+0,94%), ,Leonardo (+0,93%), Enel (+0,89%) e Pirelli (+0,77%). Poco mossa Eni (+0,1%) nonostante il rialzo del greggio (Wti +0,74% a 84,19 dollari al barile) sull'onda lunga dei conti trimestrali.