Borsa: Milano chiude in rialzo con Terna in testa, bene Tim

La Borsa di Milano agguanta nel finale di seduta il rialzo (Ftse Mib +0,12%, 33.922 punti), nell'attesa del rating di S&P sull'Italia e dopo una giornata segnata ancora una volta dai timori di un'escalation in Medio Oriente. Paure poi sopite con l'Iran che ha minimizzato la reazione israeliana al recente lancio di missili e droni da parte di Teheran. Di slancio le utility con Terna in testa (+2,2%) in chiusura del roadshow negli Stati Uniti. Passo deciso anche per Enel (+1,41%) e A2a (+1,38%). Tra i titoli sotto la lente, Tim guadagna l'1,28% in attesa dell'assemblea la prossima settimana e mentre Kkr ha notificato l'operazione Netco all'Antitrust europeo. Bene poi Diasorin (+1,79%), Fineco (+1,4%) e Unipol (+1,35%) che venerdì prossimo, salvo proroghe, chiude l'opa su Unipolsai. Vendite invece su StM (-2,29%); Saipem (-2,1%), Iveco (-1,51%).