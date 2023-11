Borsa: Milano ancora in rialzo, in luce Nexi, Tim e Bper

Ancora una seduta positiva per Piazza Affari. Il Ftse Mib si avvicina ai 28mila punti e chiude in rialzo dello 0,88% in attesa della Fed. Ancora una volta in luce Nexi (+4%). A spingere le quotazioni della paytech le indiscrezioni su un possibile interesse del fondo Silverlake. Acquisti ampi anche su Tim (+3,7%) che si avvicina al doppio cda del fine settimana che deciderà sulla rete. Tra le altre brillano Bper (+2,25%), attesa la prossima settimana dalla trimestrale, e Stellantis (+1,94%) reduce dai conti con ricavi che sono cresciuti del 7%. Le vendite piegano invece Iveco (-8,9%), nonostante utili in crescita nel trimestre e target al rialzo. A deludere sono i flussi di cassa.