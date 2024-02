Borsa: l'Europa sale, l'indice Stoxx 600 ai massimi storici

L'Europa prosegue la seduta in ottima forma con lo Stoxx 600, l'indice azionario composto dalle 600 principali capitalizzazioni di mercato, che sale ai massimi storici a 495 punti. Sui mercati, secondo gli analisti, c'è ottimismo sulla crescita economica globale mentre si guarda alle banche centrali sul fronte del taglio dei tassi. Nel Vecchio continente sono in rialzo Milano (+1%), Parigi (+1,1%), Francoforte (+1,5%), Madrid (+0,5%), Londra (+0,2%). In lieve rialzo i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 148 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,96 per cento.