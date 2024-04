Borsa: l'Europa peggiora verso la chiusura, Milano -1,2%

Prosegue la giornata nervosa degli indici azionari del Vecchio continente, che si avvicinano alla conclusione della seduta in generale calo dopo aver rivisto la parità. Complice il peggioramento del clima a Wall street, la corrente di vendite ha reso la Borsa di Francoforte la più pesante con un ribasso dell'1,3%, seguita da Milano che cede l'1,2%. Il listino meno pessimista è quello di Londra, che registra un calo dello 0,3%. In calo i rendimenti dei titoli di Stato europei, con il Btp al 3,74% e lo spread nei confronti della Germania in tenuta a quota 138. Euro calmo a 1,08 contro il dollaro.