Seduta in calo per le Borse europee che guardano ancora alle banche centrali e in particolare alla Fed e alle tempistiche sul taglio al costo del denaro. Parigi cede lo 0,99% con il Cac-40 a 7.984 punti. Francoforte lascia sul terreno l'1,03% con il Dax a 17.931 punti. Londra è marginale a -0,04% con il Ftse 100 a 8.144 punti.