Borsa: l'Europa chiude bene con l'inflazione e il Pil Usa

Le Borse europee chiudono la seduta in rialzo, in scia ai progressi nella lotta all'inflazione evidenziati dai dati di novembre di Germania e Spagna e alla revisione al rialzo del Pil Usa del terzo trimestre. Francoforte ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,09% a 16.166 punti, Madrid dello 0,59% a 10.062 punti, Parigi dello 0,24% a 7.267 punti. In controtendenza Londra, scesa dello 0,43% a 7.423 punti.