Borsa: l'Europa avanti positiva nonostante l'inflazione Usa

Le Borse europee non sembrano preoccuparsi troppo per il dato sull'inflazione Usa, cresciuta a febbraio al 3,2% dal 3,1% di gennaio, sopra le attese degli economisti che si attendevano un dato stabile, mentre l'inflazione core si è ridotta meno del previsto, al 3,8%. I listini aumentano anzi il passo, con Milano che sale dello 0,7%, Londra dell'1,2%, Parigi dello 0,2% mentre anche a New York i future marciano in territorio ampiamente positivo. Anche i titoli di Stato accentuano i rialzi: Il rendimento dei decennali italiani scende di sei punti base al 3,56% mentre lo spread con il Bund scende a 128 punti base.