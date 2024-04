Avvio in moderato rialzo per le Borse europee, con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulla riunione della Fed i cui lavori si concluderanno domani. Sotto i riflettori anche l'inflazione e del Pil dell'Eurozona, dopo quelli della Germania di ieri. Avvio positivo per Londra (+0,19%), Parigi (+0,11%) e Francoforte (+0,01%).