Borsa: l'Europa apre in calo, si guarda alle banche centrali

Avvio in calo per le Borse europee, in scia con l'andamento del mercato asiatico. Gli investitori si concentrano sull'inflazione negli Stati Uniti attesa per domani. Elemento che sarà valutato dalla Fed per le prossime decisioni sui tassi d'interesse. In calo i future di Wall Street che oggi anticiperà l'apertura alle 14:30 per il passaggio all'ora legale in Usa. Seduta in calo per Francoforte (-0,69%), Londra (-0,41%), Parigi (-0,38%) e Madrid (-0,24%)