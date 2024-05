Borsa: l'Asia chiude in rialzo, l'Europa è prevista debole

Borse di Asia e Pacifico in rialzo con i listini che guardano sempre all'inflazione Usa, attesa domani. Tokyo chiude a +0,25%, Marginali Hong Kong (+0,05%) e Shanghai (-0,04%) mentre tiene Shenzhen (+0,36%). Gli indici europei sono attesi deboli, così come lo sono i future su Wall Street. Tra i macro già diffusi l'inflazione tedesca che ad aprile è confermata al 2,2%. Sempre dalla Germania a metà mattinata è atteso l'indice Zew. Dagli Usa in agenda il report mensile dell'Opec, seguito dagli interventi di Jerome Powell della Fed e della sua vice Lisa Cook.