Borsa: l'Asia chiude in forte rialzo con i tecnologici

Seduta positiva per le Borse asiatiche sulle quali si mettono in luce i titoli tecnologici, in scia ai forti utili annunciati da Microsoft e Alphabet mentre la decisione della Banca del Giappone di mantenere i tassi invariati costringe lo yen ad aggiornare i minini da 34 anni. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,8%, Hong Kong avanza del 2,6%, Shanghai dell'1,1%, Shenzhen dell'1,5%, Seul dell'1% mentre Sydney ha chiuso in calo dell'1,4%, con i giganti tech come Samsung, Tsmc e Tencent in evidenza. In deciso rialzo anche i future su Wall Street e sull'Europa. Lo yen scambia a 156 con il dollaro, in calo dello 0,2%, mentre sul fronte delle materie prime il petrolio avanza dello 0,5%, con il Wti a 84 dollari al barile e il Brent a 89,5 dollari. Nel pomeriggio sono attesi una serie di dati dagli Usa tra cui reddito e spesa personale e il deflatore Pce di marzo, un indicatore che misura la variazione dei prezzi dei beni e servizi acquistati dai consumatori, indicatore preferito della Fed in materia di inflazione.