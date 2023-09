Borsa: Hong Kong positiva, chiude a +2,51%

La Borsa di Hong Kong chiude la seduta con solidi guadagni grazie a un'intonazione positiva dopo la pausa forzata di venerdì per il passaggio del tifone Saola: l'indice Hang Seng, con gli ultimi dati sull'occupazione Usa che hanno allentato la pressione sulla Federal Reserve in merito ai tassi, segna un guadagno del 2,51%, salendo a 18.844,16 punti. In rialzo anche le Borse di Shanghai e di Shenzhen, i cui indici Composite terminano gli scambi con progressi, rispettivamente, dell'1,40% e dell'1,44%, a 3.177,06 e 1.981,63 punti.