Borsa HK, +0,53%, focus su Evergrande in udienza La Borsa di Hong Kong apre la seduta in rialzo, con l'indice Hang Seng che sale dello 0,53%. Shanghai e Shenzhen registrano rispettivamente un aumento e una frenata dello 0,05% e 0,28%. Attesa per la ripresa delle udienze che decideranno sul futuro di Evergrande.