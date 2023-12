Borsa: Europa volatile in avvio, indici piatti

Si apre nel segno dell'incertezza e della ovlatilità la seduta di Borsa in Europa. Gli indici oscillano intorno alla parità: Londra apre in negativo a -0,09%, Francoforte invariata +0,01% e Parigi in rialzo dello 0,1 per cento. Milano apre in terreno positivo e subito dopo scivola in calo dello 0,07%.