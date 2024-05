Borsa: Europa in rialzo, Londra +0,9%

Avvio di seduta in rialzo sulle Borse in Europa e Londra, che ieri era chiusa per festività, oggi riparte di slancio in rialzo dello 0,96 per cento. Parigi in apertura segna un progresso dello 0,5%, Francoforte è invariata e Madrid guadagna lo 0,62% mentre Milano si rafforza (+0,7%). Le trimestrali e il rinnovato ottimismo sul fatto che i tassi inizieranno a scendere negli USa entro la fin dell'anno sostengono gli acquisti. In particolare sugli scudi le banche, guidate da Ubs (+7%) e da Unicredit (+3%). Bene anche i tecnologici con Infineon (+6%).