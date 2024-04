La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in sostenuto ribasso, in scia alla correzione degli indici azionari Usa, dopo i dati dall'inflazione più alta del previsto. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,24% a quota 39.090,68, con una perdita di 491 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si assesta sui minimi dal 1990 sul dollaro, poco sotto a 153, e sull'euro a 164,20.