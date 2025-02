Borsa di Hong Kong: Hang Seng positivo, spinta dai titoli tecnologici e Tencent

La Borsa di Hong Kong torna agli scambi in territorio positivo: l'indice Hang Seng sale in avvio dello +0,56%, a 22.746,55 punti.

In luce i titoli tecnologici, il cui indice Hang Seng Tech è a +1,17% trainato dai colossi del settore come Tencent (+6,26%), in scia ai test sull'applicazione dei servizi di intelligenza artificiale della startup cinese DeepSeek alla sua piattaforma di messaggistica Weixin (WeChat in inglese).

L'indice Composite di Shanghai sale dello 0,26% a 3.355,42 punti, mentre quella di Shenzhen segna un progresso dello 0,60% a quota 2.045,57.