Borsa: Cina festeggia taglio riserve capitale delle banche

Mercati azionari asiatici generalmente calmi, con l'esclusione dell'area cinese che festeggia il taglio a sorpresa da parte della Banca centrale di Pechino delle riserve di capitale per 0,5 punti base, liberando così risorse per l'economia reale. Shanghai si avvia a chiudere infatti in crescita del 2,9%, Shenzhen del 2,5% con Hong Kong in aumento di due punti percentuali. Piatte invece le Borse di Tokyo e di Seul, con Sidney che ha concluso la seduta in rialzo dello 0,4%. La corsa dei listini cinesi non sembra poter influenzare particolarmente quelli europei: i future sull'avvio dei mercati del Vecchio continente sono infatti incerti.