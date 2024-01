Borsa: avvio cauto in Europa, Londra -0,2%

Avvio cauto per le Borse in Europa con Londra che cede lo 0,2%, Milano che sale dello 0,2%, Parigi e Francoforte che oscillano sulla parità (rispettivamente +0,02% e +0,09%) . Gli investitori attendono il rapporto sull'inflazione americana, che sarà diffuso giovedì, per fare le loro scommesse sulle prossime mosse della Fed. Sui listini tengono i titoli immobiliari mentre sono venduti quelli delle materie prime.