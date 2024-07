Borsa: Asia pesante con i tecnologici, Tokyo -3,28%

Seduta pesante sui listini asiatici dopo la frenata registrata dal Nasdaq sulla scia dei risultati deludenti di Tesla e Alphabet, due dei big tech che avevano guidato la corsa dei listini sull'onda anche dell'entusiasmo per l'intelligenza artificiale. Tokyo ha lasciato sul terreno il 3,28% mentre lo yen si è ancora rafforzato sul dollaro per le scommesse di una stretta sui tassi la prossima settimana della Bank of Japan, in controtendenza rispetto alle previsioni di tagli da parte della Fed e della Bce. In giornata negli Usa si attendono alcuni dati macro da monitorare come la prima lettura del Pil e le richieste di sussidi disoccupazione Hong Kong perde 1,7% a seduta ancora aperta appesantito dai tecnologici. Limitano i danni invece Shanghai (-0,5%) e Shenzhen (+0,11%) dopo che a sorpresa la Banca centrale cinese ha deciso di tagliare il tasso sui suoi prestiti alle banche come misura di sostegno all'economia. E' rimasta intanto chiusa la Borsa di Taiwan per il tifone Gaemi, il che significa che il colosso dei chip Taiwan Semiconductor Manifacturing non è stato negoziato.