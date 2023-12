Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,95%)

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, malgrado l'avanzata degli indici azionari Usa, a fronte della progressiva rivalutazione dello yen che pesa sul comparto che più dipende dalla sostenibilità dell'export. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,95% a quota 32.545,59, con una perdita di 312 punti. Sul fronte dei cambi le aspettative di un graduale restringimento della politica monetaria ultra espansiva della Banca centrale del Giappone (BoJ) danno forza alla divisa nipponica - ai massimi in 4 mesi sul dollaro, a 143,40, e sull'euro a 154,80.