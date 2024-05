'Bombardato ristorante in Donetsk durate la festa dei filorussi'

Secondo i canali Telegram russi e ucraini, forti esplosioni hanno distrutto il ristorante Paradise in Donetsk dove si trovavano militanti filorussi che stavano festeggiando l'anniversario dell'autoproclamata repubblica del Donetsk. I social mostrano i video delle esplosioni e il locale del distretto Leninsky in macerie dopo essere stato colpito. Il canale Telegram Mash, vicino ai servizi russi, riporta che "testimoni oculari riferiscono di alcuni morti in seguito all'attacco ucraino, tra questi una cameriera e un bambino. Tre dipendenti del ristorante sono rimasti feriti in maniera gravemente".