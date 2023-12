Bolletta del gas novembre, -1,3%

La bolletta del gas registra un calo dell'1,3% per i consumi di novembre rispetto ad ottobre per la famiglia tipo in tutela. Lo comunica l'Arera, spiegando che "la variazione complessiva" di -1,3% è determinata interamente dalla diminuzione della spesa per la materia gas naturale, pari a 42,53 euro a megawattora. Rimangono invece invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura, aggiunge l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. La famiglia tipo ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui.