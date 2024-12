Blinken, 'ho fiducia nella resilienza democratica di Seul'

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken ha parlato con l'omologo sudcoreano Cho Tae-yul in seguito ai recenti vicende di Seul, esprimendo esso profonda preoccupazione per la dichiarazione della legge marziale e ha accolto con favore la sua revoca a seguito del voto unanime del Parlamento. Blinken, ha riferito il portavoce Matthew Miller in una nota, "ha espresso la fiducia nella resilienza democratica della Corea del Sud durante questo periodo e ha osservato che si aspetta che il processo democratico prevalga". Ha anche ribadito che "il nostro impegno nei confronti dell'alleanza rimane ferreo".