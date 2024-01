Bilancio militari Israele, 'uccisi finora 8.000 terroristi'

In esattamente tre mesi di guerra Israele ha ucciso ''circa 8.000 terroristi'' di Hamas: è quanto afferma l'esercito (Idf) nel suo internet. Nel settore nord della Striscia, all'interno di un'area fittamente popolata da 1,2 milioni di persone, è stata gradualmente smantellata - dopo la loro evacuazione - una struttura militare composta da 2 brigate che comprendevano 12 battaglioni, con una forza complessiva di 14 mila uomini. In totale nella Striscia di Gaza le forze armate hanno trovato e distrutto finora 30-40.000 armi e altri mezzi da combattimento custoditi nei bunker di Hamas ma anche in scuole, ospedali, moschee e in case.