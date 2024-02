Biden, 'non ci pieghiamo davanti a nessuno, figuriamoci a Putin'

"Gli Stati Uniti non si piegano davanti a nessuno, figuriamoci davanti a Putin". Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca esortando il Congresso ad approvare la legge per gli aiuti all'Ucraina. "Abbiamo unito la Nato, non possiamo andarcene ora", ha avvertito il presidente americano rivolgendosi ai repubblicani e ricordando che "la storia ci guarda". "Trump ha detto frasi scioccanti su Putin, vergognose, anti-americane. E la cosa più terribile è che ci crede". Ha ggiunto Biden accusando l'ex presidente di essersi "inchinato ad un dittatore". "Nessun presidente americano lo ha mai fatto. Io non lo farò", ha dichiarato. "Per Trump i principi non contano", ha detto ancora il presidente.