Joe Biden ha vinto i caucus dell'Iowa. Lo riportano i media americani. Secondo i risultati non ufficiali diffusi dal partito democratico, il presidente ha vinto con 11.083 voti. Il deputato Dean Phillips ne ha ottenuti 362 mentre Marianne Williamson 268. Gli 'uncommitted', ovvero gli elettori non allineati e critici della politica dell'amministrazione per Gaza, hanno invece ottenuto 480 voti.