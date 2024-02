Biden, 'esaminiamo le versioni contradditorie su spari a Gaza'

Gli Stati Uniti stanno esaminando le varie versioni "contraddittorie" sulla sparatoria a Gaza. Lo ha detto Joe Biden. "E' probabile che non ci sarà" un cessate il fuoco temporaneo a Gaza entro lunedì, ha aggiunto il presidente americano che nei giorni scorsi aveva ventilato la possibilità che Hamas e Israele raggiungessero un accorto nei prossimi giorni. "Lo so" che gli spari a Gaza complicheranno le trattative per gli ostaggi, ha sottolineato.