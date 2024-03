Biden elogia la 'leadership di Meloni nel G7 e nell'Ue'

Joe Biden ha elogiato il ruolo di "leadership della premier Meloni nel G7 e nell'Unione Europea nel sostegno all'Ucraina". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sul bilaterale a Washington tra il presidente americano e la premier italiana. Biden e Meloni "hanno scambiato opinioni sugli obiettivi del G7 durante la presidenza dell'Italia, compreso il sostegno costante all'Ucraina, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza alimentare ed energetica, la crisi migranti nonché la cooperazione sull'intelligenza artificiale e i continui sforzi congiunti a sostegno del Partenariato sulle infrastrutture e gli investimenti globali", si legge ancora nella nota. Il presidente americano e la premier hanno riaffermato "il loro fermo sostegno all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa" e hanno discusso degli sviluppi in Medio Oriente, compresa l'importanza di prevenire un'escalation a livello regionale". Biden e Meloni hanno ribadito il "loro impegno a favore del diritto di Israele all'autodifesa in linea con le leggi internazionali e hanno sottolineato l'urgente necessità di aumentare le consegne di assistenza umanitaria a Gaza". Il presidente e la premier hanno, infine, discusso del prossimo vertice dei leader del G7 in Puglia e del vertice della Nato a Washington sottolineando "la vitalità delle relazioni transatlantiche e la loro centralità nell'affrontare le sfide globali".