Bellucci, 'prestazione universale per gli anziani a 1.380 euro'

Per gli anziani non autosufficienti "è stato fatto un lavoro importante", con la sperimentazione per due anni, 2025 e 2026, di una prestazione universale a scelta del cittadino "iniziando a mettere in protezione la platea di persone più bisognose e fragili e over-80. Si passerà da un assegno di accompagnamento attualmente pari a 531,76 euro a 1.380 euro" al mese in denaro o in servizi. Lo afferma la viceministra del Lavoro e Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, che ha approvato il decreto legislativo in attuazione della delega sulle politiche in favore delle persone anziane. La platea iniziale è degli over-80, con un livello di bisogno assistenziale "gravissimo" e un Isee fino a 6mila euro.