Basilicata: alle ore 23 l'affluenza è al 37,74 per cento

E' al 37,74 per cento l'affluenza degli elettori lucani nelle elezioni regionali cominciate oggi in Basilicata, dove si voterà anche domani, dalle ore 7 alle 15. Nel 2019 l'affluenza alla chiusura dei seggi fu del 53,52 per cento ma fu quella anche la percentuale definitiva, perché si votò solo la domenica. Oggi, in provincia di Matera la prima giornata di voto si è conclusa con un'affluenza del 40,98 per cento (56,03% nel 2019); in provincia di Potenza l'affluenza è al 36,31 per cento (52,40 per cento cinque anni fa). A Potenza, alle ore 23 la percentuale è stata del 49,92 per cento (68,79 per cento cinque anni fa); a Matera è stata del 41,66 per cento (nel 2019 fu del 59,89 per cento).