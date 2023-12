Barbie sconfitta da Cortellesi al botteghino

Fenomeno Cortellesi. C'è ancora domani, il film evento dell'anno, ha superato anche Barbie per numero di ingressi in sala, raggiungendo quota 4.395.868 (per un incasso di 29.976.654 euro), secondo i dati Cinetel. Il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, che ha appena ottenuto nove candidature ai Golden Globe, ha finora incassato 4.389.568 ingressi (incasso totale 32.118.359 euro). A netta distanza Oppenheimer, biografia sull'inventore della bomba atomica diretta da Christopher Nolan, con 3.746.365 ingressi in sala (incasso 27.978.795 euro).