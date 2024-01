Austin resterà Segretario alla Casa Bianca

Il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale americana, John Kirby, ha dichiarato in un briefing sull'Air Force One che "Austin rimarrà al suo posto e continuerà il lavoro svolto finora". Ha inoltre confermato che il Segretario alla Difesa "ha ripreso i pieni poteri dall'ospedale" ed ha avuto una conversazione con il Presidente Joe Biden.