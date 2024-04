'Attacco Israele a Gaza, morti 4 operatori umanitari stranieri'

Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato la morte di quattro operatori umanitari stranieri e del loro autista palestinese in seguito ad un attacco israeliano contro il loro veicolo nel centro della Striscia di Gaza. Secondo il ministero, cinque "martiri" sono arrivati in un ospedale di Deir el Balah, dopo "un attacco aereo israeliano contro un veicolo dell'organizzazione americana World Central Kitchen". Le vittime "hanno la nazionalità britannica, australiana e polacca e la quarta nazionalità non è nota", ha riferito la fonte in un altro comunicato, precisando che la quinta persona era un autista e traduttore palestinese. L'esercito israeliano ha dichiarato che "sta esaminando il tragico incidente al più alto livello per comprenderne le circostanze" ed ha sottolineato che "lavora a stretto contatto con la (ong, ndr) WCK" per la distribuzione degli aiuti alla popolazione di Gaza.