Attacco in centro commerciale a Sydney, diversi morti

Diverse persone sono state accoltellate, fra le quali vi sarebbero "alcuni morti", fino a sei secondo alcune fonti, in un'aggressione avvenuta in un centro commerciale della città australiana di Sydney, secondo quanto riferisce la polizia locale e testimoni citati dalla stampa. La polizia ha sparato e ucciso un uomo ed è alla ricerca di un possibile secondo aggressore. Il centro commerciale, durante l'attacco, è stato posto in lockdown mentre si spargeva il panico. La polizia è riuscita a evacuare molta gente mentre l'attacco era in corso. Non è ancora stato dichiarato se si sia trattato di terrorismo. Immagini catturate dalle telecamere di sicurezza del centro commerciale Westfield di Bondi Junction, alle porte di Sydney, mostrano un uomo in maglietta e calzoncini che si aggira nei corridori con un coltello in mano.