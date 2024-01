Attacco a chiesa Istanbul, la vittima è un cittadino turco

E' un cittadino turco - a quanto si apprende - l'uomo, identificato come C.T., ucciso stamani in un attacco in una chiesa italiana di Istanbul. Secondo alcune ricostruzioni, mentre era in corso la messa i due uomini armati sono entrati sparando in aria, ma l'uomo, che sarebbe un senzatetto che trova spesso rifugio nella chiesa, si è alzato urlando contro i due assalitori che gli hanno sparato uccidendolo.