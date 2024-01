Atalanta ai quarti, 3-1 al Sassuolo nella Coppa Italia

L'Atalanta si è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia, superando 3-1 il Sassuolo. La partita di Bergamo non è mai stata in bilico, grazie alla doppietta di De Ketelaere (24' pt e 18' st) e al gol di Miranchuk (26' st), su assist del belga. Nel recupero, la rete della bandiera di Boloca. Al prossimo turno i nerazzurri affronteranno il Milan per un posto in semifinale.