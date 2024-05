AstraZeneca punta a fatturato da 80 miliardi dollari al 2030

AstraZeneca punta a raggiungere un fatturato totale di 80 miliardi di dollari entro il 2030, rispetto ai 45,8 miliardi di dollari del 2023. I nuovi obiettivi sono stati annunciati dalla società. AstraZeneca intende raggiungere l'obiettivo grazie a una crescita significativa dell'attuale portafoglio di prodotti oncologici, biofarmaceutici e per malattie rare e al lancio di 20 nuovi farmaci entro la fine del decennio. Per promuovere una crescita sostenuta oltre il 2030, l'Azienda continuerà a investire in nuove tecnologie e piattaforme trasformative che daranno forma al futuro della medicina. AstraZeneca manterrà il suo "impegno strategico nella ricerca e sviluppo, concentrandosi al contempo sulla produttività in tutta l'azienda, per aumentare la leva operativa e consentire di raggiungere l'ambizione di un margine operativo di base di circa 30 punti percentuali entro il 2026", è scritto in una nota. Oltre il 2026, il margine operativo di base sarà influenzato dall'evoluzione del portafoglio e l'azienda punterà ad una percentuale di almeno la metà dei 30 anni.