Aston Villa non si ferma, cade anche l'Arsenal

Con un gol di John McGinn, l'Aston Villa ha sconfitto 1-0 l'Arsenal in uno degli anticipi della sedicesima partita di Premier League, facendo intendere che la precedente vittoria contro il Manchester City non è stata una casualità. I Gunners di Mikel Arteta non riescono a superare il Liverpool in vetta alla classifica: i Reds sono primi con 37 punti, seguiti dalla squadra allenata da Unai Emery con 35 punti, che ha collezionato la quindicesima vittoria consecutiva tra le mura amiche del Villa Park. Il Manchester City di Guardiola è fermo a 30 punti, ma domani potrà recuperare, facendo visita al Luton.