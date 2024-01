Asia scende, Europa teme un nuovo calo

Le Borse in Asia scendono in territorio negativo e anche quelle europee sembrano destinate a un'altra giornata di perdite. Tokyo è ancora chiusa per le festività, Hong Kong ha perso lo 0,96%, Shanghai è riuscita a risollevarsi sul finale (+0,17%) ma non è andata bene all'indice Shenzhen (-0,61%) e Seul è sprofondata (-2,3%). Il nuovo anno è iniziato in modo cupo, nonostante le grandi aspettative su una svolta della Federal Reserve, affermano gli operatori, con gli investitori ancora scettici e in attesa dei verbali della Fed che saranno pubblicati oggi.