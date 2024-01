Asia debole, Seul -0,7%, occhi puntati sulla Fed

I mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, appesantiti dai verbali dell'ultima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve, incerti sui tempi e sulla portata dei tagli dei tassi di interesse, hanno offerto pochi spunti. La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,5% con l'indice Nikkei 225, ma in rialzo con altri listini, mentre Hong Kong è scesa dello 0,1%. Shanghai e Shenzhen sono in ribasso dello 0,3% e dello 0,8%, rispettivamente, con il mercato principale di Seul in calo dello 0,7%. Sidney ha registrato una fiacca performance, con un calo dello 0,3%, mentre i future sull'avvio dei listini europei sono piatti.