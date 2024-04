Arresto convalidato per il tagiko dell'Isis bloccato ieri a Roma

E' stato convalidato l'arresto, a quanto si apprende, per il 32enne tagiko Ilkhomi Sayrakhmonzoda, destinatario di una 'red notice' dell'Intepol perchè considerato "membro attivo dell'Isis" e fermato ieri all'aeroporto di Fiumicino con false generalità dalla Digos mentre si apprestava a salire sul treno che collega lo scalo a Roma. Sull'uomo - ora in carcere - pende una richiesta di estradizione da parte del Tagikistan. L'udienza per discuterla è stata fissata per venerdì prossimo davanti alla Corte d'appello della Capitale.