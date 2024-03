Arera, spesa per la luce minore sul tutelato che sul libero

"La spesa stimata per l'elettricità nel 2024 per i clienti del mercato libero è di circa 38 centesimi di euro al kilowattora, mentre per i clienti del servizio di maggior tutela è sui 33 centesimi di euro al kilowattora". Lo ha detto il presidente di Arera, l'agenzia pubblica per l'energia, Stefano Besseghini, in audizione davanti alla Commissione Attività produttive della Camera. Il 1/o luglio prossimo finirà il mercato tutelato dell'elettricità. Gli utenti che a quella data non avranno scelto un operatore del mercato libero, saranno passati in automatico al servizio di maggior tutela. In pratica, riceveranno la corrente dall'operatore che si è aggiudicato la fornitura per la loro zona in un'asta pubblica, con una tariffa in parte fissata dall'Arera e in parte dall'operatore stesso. Chi è già passato al mercato libero, ha il diritto a tornare nella maggior tutela. Ma le associazioni dei consumatori hanno segnalato che molte compagnie energetiche ostacolano questo passaggio. "Arera - ha spiegato Besseghini in Commissione - ha scritto a tutti gli operatori per raccomandare di rendere agibile il diritto dei consumatori a rientrare nel servizio di maggior tutela. Sul nostro sito c'è una pagina dedicata al rientro, con i meccanismi richiesti dai 10 operatori che rappresentano il 90% del mercato".