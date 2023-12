Appello ribalta ergastolo e assolve per morti nella Rsa La Corte d'Assise d'Appello di Ancona assolve Leopoldo Wick, 60enne infermiere ascolano, dall'accusa di aver ucciso anziani in una Rsa di Offida, perché il fatto non sussiste. Immediata scarcerazione dell'imputato.